Україна в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель бійців на Донбасі

Українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінову нараду через загострення на Донбасі та загибель чотирьох бійців . Нарада буде внутрішньою.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Зазначимо, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми біля окупованої Горлівки. Вогонь вівся з мінометів та інших озброєнь, в результаті загинули четверо бійців, ще двоє поранені.

"... українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військових, які загинули за Україну. Конкретні рішення і офіційна позиція орієнтовно за дві години", - йдеться в повідомленні.