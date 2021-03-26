Россия перебрасывает в ОРДЛО своих военнослужащих, - разведка
Российская Федерация перебрасывает на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях своих кадровых военных. Их перемещение осуществляется под прикрытием мероприятий боевой подготовки боевиков.
Как сообщается, командование ВС РФ в течение недели распространяло заявления о проведении боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности, вблизи границ с Украиной.
"Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на Донбассе постоянно находятся около 50 снайперов России. Они отрабатывают навыки на украинской территории.
Ранее разведка рассказала, что спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.