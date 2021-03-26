Россия перебрасывает в ОРДЛО своих военнослужащих, - разведка

Российская Федерация перебрасывает на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях своих кадровых военных. Их перемещение осуществляется под прикрытием мероприятий боевой подготовки боевиков.

Как сообщается, командование ВС РФ в течение недели распространяло заявления о проведении боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности, вблизи границ с Украиной.

"Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - говорится в сообщении.