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Россия перебрасывает в ОРДЛО своих военнослужащих, - разведка

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 15:54
Россия перебрасывает в ОРДЛО своих военнослужащих, - разведка Фото: Россия перебрасывает в ОРДЛО кадровых военных (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Андрей Козловский

Российская Федерация перебрасывает на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях своих кадровых военных. Их перемещение осуществляется под прикрытием мероприятий боевой подготовки боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, командование ВС РФ в течение недели распространяло заявления о проведении боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности, вблизи границ с Украиной.

"Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на Донбассе постоянно находятся около 50 снайперов России. Они отрабатывают навыки на украинской территории.

Ранее разведка рассказала, что спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании. Россияне отправляют жителей ОРДЛО воевать в Ливии и Сирии.

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