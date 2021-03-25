ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ермак предлагает повысить ответственность за применение снайперов на Донбассе

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 11:46
Ермак предлагает повысить ответственность за применение снайперов на Донбассе Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает повысить ответственность за применение снайперов на Донбассе. В последнее время украинские военные в большинстве случаев гибнут именно от снайперского огня.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на прошлой видеоконференции политических советников нормандского формата украинская сторона предложила созвать внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором были бы наработаны решения для предотвращения снайперского огня.

"Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", - отметил Ермак.

Он также добавил, что Украина к готова проведению внеочередного заседания подгруппы по безопасности и настаивает на этом. Российская сторона пока отказывается.

Напомним, ранее сообщалось об обострении ситуации на Донбассе. Боевики применяют гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

При этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатирует значительное снижение количества нарушений перемирия в зоне операции Объединенных сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс снайперы Андрей Ермак
NEWS
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"