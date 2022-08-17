Украина стоит по крайней мере за тремя взрывами в Крыму, - CNN

Украинские военные ответственные по крайней мере за три взрыва во временно оккупированном Крыму - на авиабазе в Саках, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В отчете авиабаза в Саках описывается как тяжелая, но "единовременная" потеря для российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки являются доказательством систематической военной способности Украины наносить удары по Крыму.

Журналисты издания ознакомилось с отчетом украинского правительства, которое им предоставил чиновником, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающие налеты на материковую Украину.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму.

16 августа в Крыму снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем, а также на аэродроме в Гвардейском.

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