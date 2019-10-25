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Украина сохранила свое место в клубном рейтинге УЕФА

Новости » Спорт    25.10.2019 - 10:35
Украина сохранила свое место в клубном рейтинге УЕФА
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

Все три украинских клуба сыграли вничью в еврокубках

Украина осталась на десятом месте в клубной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам завершившейся игровой недели в еврокубках. Об этом сообщается на сайте организации.

Все три украинских клуба сыграли вничью на европейской арене. Донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов дома встречался с загребским "Динамо" - 2:2. В Лиге Европы киевское "Динамо" в родных стенах сыграло "Копенгагеном" со счетом 1:1. С таким же счетом "Александрия" завершила выездной матч против "Сент-Этьена".

Напомним, Украина опустилась на десятое место рейтинга, пропустив вперед Голландию, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.

После реформы еврокубков и внедрение с 2021 третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках.

А вот 10 позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже о 11, которая не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

"Александрия" не может вылететь на матч Лиги Европы из-за погодных условий "Динамо" находится в топ-5 клубов Лиги Европы по числу ударов по воротам
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