ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина осталась на 10 позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Новости » Спорт    04.10.2019 - 10:33
Украина осталась на 10 позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя

Украина осталась на 10 месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список национальных ассоциаций.

Победа "Шахтера" над "Аталантой" в Лиге чемпионов, а также ничьи "Александрии" с "Гентом" и "Динамо" с "Лугано" в Лиге Европы позволили Украине набрать 0,800 очков по итогам недели.

Идущая на позицию впереди Голландия набрала на неделе 1,400 баллов. Турция, которая находится на 11 месте, заработала меньше Украины - 0,400. В итоге все ассоциации остались на своих позициях.

После реформы еврокубков и внедрение с 2021 третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках.

А вот 10 позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже о 11, которая не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Голландию, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.

Два игрока "Динамо" попали в сотню лучших после 1 тура Лиги Европы УЕФА определил хозяев трех финалов Лиги чемпионов
Новости Украины ДинамоУЕФАШахтерЛига ЕвропыассоциацияАлександрияЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь