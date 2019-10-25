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Україна зберегла своє місце в клубному рейтингу УЄФА

Новини » Спорт    25.10.2019 - 10:35
Україна зберегла своє місце в клубному рейтингу УЄФА
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Всі три українські клуби зіграли внічию в єврокубках

Україна залишилася на десятому місці в клубній таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за підсумками завершилася ігрового тижня в єврокубках. Про це повідомляється на сайті організації.

Всі три українські клуби зіграли внічию на європейській арені. Донецький "Шахтар" в Лізі чемпіонів вдома зустрічався із загребським "Динамо" - 2:2. У Лізі Європи київське "Динамо" в рідних стінах зіграло "Копенгагеном" з рахунком 1:1. З таким же рахунком "Олександрія" завершила виїзний матч проти "Сент-Етьєна".

Нагадаємо, Україна опустилася на десяте місце рейтингу, пропустивши вперед Голландію, за підсумками першого туру групових етапів єврокубків.

Після реформи єврокубків і впровадження з 2021 третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках.

А ось 10 позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

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