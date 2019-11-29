Украина не смогла укрепить позиции в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей 5 тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина не смогла укрепить свои позиции относительно прямых конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Три украинских клуба добыли всего одно очко. "Шахтер" сыграл вничью в Лиге чемпионов, а "Динамо" и "Александрия" проиграли свои матчи в Лиге Европы.

В таблице коэффициентов Украина осталась на 10 позиции, однако главные наши конкуренты на этой неделе набрали больше очков. Победа "Аякса" и ничьи АЗ и "Фейеноорда" принесли Нидерландам (9 позиция) 4 очка, а Турция (11) добыла 3 очка благодаря победе "Бешикташа" и ничьей "Галатасарая".

Напомним, Украина опустилась на десятое место рейтинга, пропустив вперед Голландию, по итогам первого тура групповых этапов еврокубков.

После реформы еврокубков и внедрение с 2021 третьего турнира и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках.

А вот 10 позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже о 11, которая не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.