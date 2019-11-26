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"Шахтер" в выездном матче ЛЧ добыл ничью с "Манчестер Сити"

Новости » Спорт     26.11.2019 - 23:53
"Шахтер" в выездном матче ЛЧ добыл ничью с "Манчестер Сити"
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (shakhtar.com)

"Горняки" не реализовали выход на почти пустые ворота

Донецкий "Шахтер" сыграл на выезде вничью с "Манчестер Сити" в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Манчестере на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 1:1.

"Горняки" упустили шанс выйти вперед в первом тайме. Эдерсон ошибся с выходом из ворот и Тете выбегал справа на пустые ворота, но вместо паса под удар Мораесу решил бить сам. Фернандиньо успел на ближнюю штангу и не позволил мячу влететь в ворота "горожан".

Зато свой шанс не упустил "Манчестер Сити" - Гюндоган на 56 минуте направил мяч в пустые ворота после передачи Жезуса. "Шахтер" сравнял счет за 13 минут усилиями Манора Соломона.

В параллельном матче группы "Аталанта" добыла первую в истории победу в ЛЧ, обыграв загребское "Динамо" (2:0). Таким образом, "Манчестер Сити" гарантировал себе выход в плей-офф, а чемпион Украины сохранил второе место в группе. Для безоговорочного выхода в следующий раунд "Шахтеру" хватит победы в заключительном туре, который команда проведет с "Аталантой" в Харькове 11 декабря.

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