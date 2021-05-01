Украина скоро назначит посла при НАТО. Кандидат уже определен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал назначение украинского посла при НАТО . По его словам, кандидатура на эту должность уже определена.

Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что Украина уже работает над отправкой посла в НАТО.

"Кандидат есть и он утвержден. Мы работаем над отправкой посла", - сказал он.

Как пояснил министр, процесс с назначением посла Украины при НАТО длился так долго, потому что были разные факторы.

"Был личный фактор, определенный человеческий. Были кандидаты, которые хотели эту должность занимать, но не соответствовали требованиям. Но я могу заверить, что ни президент, ни МИД не тормозили этот процесс. Нам нужен посол при НАТО, сейчас мы движемся максимально быстро к назначению",- подчеркнул он.