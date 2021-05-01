Украина скоро назначит посла при НАТО. Кандидат уже определен
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал назначение украинского посла при НАТО. По его словам, кандидатура на эту должность уже определена.
Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".
Кулеба отметил, что Украина уже работает над отправкой посла в НАТО.
"Кандидат есть и он утвержден. Мы работаем над отправкой посла", - сказал он.
Как пояснил министр, процесс с назначением посла Украины при НАТО длился так долго, потому что были разные факторы.
"Был личный фактор, определенный человеческий. Были кандидаты, которые хотели эту должность занимать, но не соответствовали требованиям. Но я могу заверить, что ни президент, ни МИД не тормозили этот процесс. Нам нужен посол при НАТО, сейчас мы движемся максимально быстро к назначению",- подчеркнул он.
Напомним, назначение посла Украины при НАТО в МИД анонсировали еще в марте 2020 года, однако до сих пор никто эту должность не получил. Кандидатура будущего посла до сих пор неизвестна.
Добавим, в апреле Украина впервые приняла участие в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции, так называемого восточного фланга НАТО.