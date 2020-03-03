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В МИД рассказали, когда будет назначен посол Украины при НАТО

Новости » Политика     03.03.2020 - 13:55
В МИД рассказали, когда будет назначен посол Украины при НАТО
Фото: Егор Божок (УНИАН)

По словам Божко, Зеленский примет решение о назначении в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени примет решение о назначении главы Представительства Украины при НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в интервью "Укринформу".

По его словам, "Зеленский очень серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом".

"Особенно придирчивым он является к кандидатурам наших послов на ключевых направлениях - таких, как США, НАТО, в других странах наших крупнейших партнеров. По моим данным, решение по кандидатуре посла Украины в НАТО президентом Украины должно быть принято вскоре", - сказал Божок.

Однако, кандидатура будущего посла пока неизвестна.

"Догадываться в дипломатии тоже не принято, потому что конечный результат может значительно отличаться от предположений, догадок и прогнозов", - заявил заместитель министра.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны, а также - укреплению безопасности институтов.

Ранее МИД Украины назвал ключевые шаги для получения Плана относительно членства в НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что необходимо разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Кроме того, Украине необходимо завершить усиление парламентского контроля над сектором обороны, безопасности и разведки.

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