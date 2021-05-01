Україна скоро призначить посла при НАТО. Кандидат вже визначений

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував призначення українського посла при НАТО . За його словами, кандидатура на цю посаду вже визначена.

Про це йшлося в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".

Кулеба зазначив, що Україна вже працює над відправкою посла в НАТО.

"Кандидат є і вже він затверджений. Ми працюємо над відправкою посла", - сказав він.

Як пояснив міністр, процес з призначенням посла України при НАТО тривав так довго, бо були різні фактори.

"Був особистий фактор, певний людський. Були кандидати, які хотіли цю посаду обіймати, але не відповідали вимогам. Але я можу завірити, що ні президент, ні МЗС не гальмували цей процес. Нам потрібен посол при НАТО, зараз ми рухаємося максимально швидко до призначення", - наголосив він.