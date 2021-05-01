Україна скоро призначить посла при НАТО. Кандидат вже визначений
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував призначення українського посла при НАТО. За його словами, кандидатура на цю посаду вже визначена.
Про це йшлося в ефірі "Суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".
Кулеба зазначив, що Україна вже працює над відправкою посла в НАТО.
"Кандидат є і вже він затверджений. Ми працюємо над відправкою посла", - сказав він.
Як пояснив міністр, процес з призначенням посла України при НАТО тривав так довго, бо були різні фактори.
"Був особистий фактор, певний людський. Були кандидати, які хотіли цю посаду обіймати, але не відповідали вимогам. Але я можу завірити, що ні президент, ні МЗС не гальмували цей процес. Нам потрібен посол при НАТО, зараз ми рухаємося максимально швидко до призначення", - наголосив він.
Нагадаємо, призначення посла України при НАТО в МЗС анонсували ще у березні 2020 року, однак до цього часу ніхто цю посаду не отримав. Кандидатура майбутнього посла досі невідома.
Додамо, у квітні Україна вперше взяла участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини, так званого Східного флангу НАТО.