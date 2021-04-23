Украина в Бухаресте впервые участвует в переговорах восточного фланга НАТО
Украина впервые принимает участие в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции - восточного фланга НАТО. Этот трехсторонний формат был основан еще в 2012 году.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
"Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили гостей - Украину и Грузию - принять участие в их встрече. И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент", - отметил Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания.
Он проведет встречу с коллегами из 4-х стран - Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу. По словам Кулебы, все четыре министра являются его друзьями на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение России и ее растущая милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей.
"Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических перспективах Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате Крымской платформы", - сообщил Кулеба.
Также в двустороннем формате украинский министр встретится с коллегами по вопросам политики и торговли в отношениях между странами.
"Российские волны накатываются, а мы продолжаем делать свою работу, чтобы они отступали", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего Альянса.