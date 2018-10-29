Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции

Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков провел встречу с министром внутренних дел Сингапура

Украина и Сингапур договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Twitter.

Аваков сообщил о встрече с министром внутренних дел Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом, в ходе которой обсуждались совместные гибридные угрозы в современном мире.

"Провел сегодня официальную встречу с министром внутренних дел Сингапура К.Шанмугамом. Обсудили совместные гибридные угрозы в современном мире. Договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Адекватно реагируем на вызовы киберпреступности", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам.

Добавим, ранее Аваков обсуждал вопросы противодействия киберпреступности с секретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Маркусом Кербером. В частности, обсуждалось сотрудничество между миграционными и полицейскими структурами.

Кроме того, Аваков обсуждал с представителями Интерпола сотрудничество в борьбе с кибер- и наркопреступлениями.