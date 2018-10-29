ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 11:15
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков провел встречу с министром внутренних дел Сингапура

Украина и Сингапур договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Twitter.

Аваков сообщил о встрече с министром внутренних дел Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом, в ходе которой обсуждались совместные гибридные угрозы в современном мире.

"Провел сегодня официальную встречу с министром внутренних дел Сингапура К.Шанмугамом. Обсудили совместные гибридные угрозы в современном мире. Договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Адекватно реагируем на вызовы киберпреступности", - написал он.

Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам.

Добавим, ранее Аваков обсуждал вопросы противодействия киберпреступности с секретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Маркусом Кербером. В частности, обсуждалось сотрудничество между миграционными и полицейскими структурами.

Кроме того, Аваков обсуждал с представителями Интерпола сотрудничество в борьбе с кибер- и наркопреступлениями.

Кабмин направил 360 млн гривен на авиационную систему безопасности МВД Аваков: в составе НВФ на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныСингапуркиберпреступностьАрсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь