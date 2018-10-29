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Україна та Сінгапур домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 11:15
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков провів зустріч з міністром внутрішніх справ Сінгапуру

Україна та Сінгапур домовилися про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Twitter.

Аваков повідомив про зустріч з міністром внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатаном Шанмугамом, у ході якої обговорювалися спільні гібридні загрози у сучасному світі.

"Провів сьогодні офіційну зустріч із міністром внутрішніх справ Сінгапуру К.Шанмугамом. Обговорили спільні гібридні загрози у сучасному світі. Домовились про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції. Адекватно реагуємо на виклики кіберзлочинності", - написав він.

Україна та Сінгапур домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна посилить співпрацю з Австралією щодо протидії кіберзагрозам

Додамо, раніше Аваков обговорював питання протидії кіберзлочинності з секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Кьорбер. Зокрема, обговорювалася співпраця між міграційними і поліцейськими структурами.

Крім того, Аваков обговорював з представниками Інтерполу співробітництво у боротьбі з кібер- і наркозлочинами.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниСингапуркиберпреступностьАрсен Аваков
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