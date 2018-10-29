Україна та Сінгапур домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції

Аваков провів зустріч з міністром внутрішніх справ Сінгапуру
Україна та Сінгапур домовилися про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Twitter.
Аваков повідомив про зустріч з міністром внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатаном Шанмугамом, у ході якої обговорювалися спільні гібридні загрози у сучасному світі.
"Провів сьогодні офіційну зустріч із міністром внутрішніх справ Сінгапуру К.Шанмугамом. Обговорили спільні гібридні загрози у сучасному світі. Домовились про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції. Адекватно реагуємо на виклики кіберзлочинності", - написав він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна посилить співпрацю з Австралією щодо протидії кіберзагрозам.
Додамо, раніше Аваков обговорював питання протидії кіберзлочинності з секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Кьорбер. Зокрема, обговорювалася співпраця між міграційними і поліцейськими структурами.
Крім того, Аваков обговорював з представниками Інтерполу співробітництво у боротьбі з кібер- і наркозлочинами.