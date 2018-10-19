Аваков обсудил с госсекретарем МВД Германии вопросы кибербезопасности

Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

Аваков встретился с секретарем МВД ФРГ Маркусом Кербером

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил вопросы противодействия киберпреступности с секретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Маркусом Кербером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Авакова.

"С Государственным секретарем федерального МВД ФРГ Маркусом Кербером обсудили сотрудничество между миграционными и полицейскими структурами (в частности в сфере противодействия киберпреступности). Надежное партнерство обещает длинную историю и хорошие перспективы", - написал он.

З Державним секретарем федерального МВС ФРН Маркусом Кербером @BMI_Bund обговорили співробітництво між міграційними та поліцейськими структурами(зокрема у сфері протидії кіберзлочинності).

Надійне партнерство обіцяє довгу історію та гарні перспективи! pic.twitter.com/kF9yuiODqO — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 18, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что на криптовалютних биржах обнаружили хакера, который похищал деньги у участников бирж с помощью вредоносного программного обеспечения.

Так, хакер распространял программу в интернете на закрытых хакерских форумах. С помощью вредоносного программного обеспечения он получал доступ к криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал их счета.