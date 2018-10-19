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Аваков обсудил с госсекретарем МВД Германии вопросы кибербезопасности

Новости » Политика    19.10.2018 - 02:21
Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)
Фото: Арсен Аваков (из открытых источников)

Аваков встретился с секретарем МВД ФРГ Маркусом Кербером

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил вопросы противодействия киберпреступности с секретарем Федерального министерства внутренних дел Германии Маркусом Кербером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Авакова.

"С Государственным секретарем федерального МВД ФРГ Маркусом Кербером обсудили сотрудничество между миграционными и полицейскими структурами (в частности в сфере противодействия киберпреступности). Надежное партнерство обещает длинную историю и хорошие перспективы", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на криптовалютних биржах обнаружили хакера, который похищал деньги у участников бирж с помощью вредоносного программного обеспечения.

Так, хакер распространял программу в интернете на закрытых хакерских форумах. С помощью вредоносного программного обеспечения он получал доступ к криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал их счета.

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