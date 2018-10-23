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Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 12:40
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

Князев провел встречу с заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии

Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам. Об этом шла речь во время встречи председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии Лиан Клозе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

По словам Князева, Украина планирует провести действенные переговоры с представителями правоохранительных органов Австралии по противодействию киберпреступности и терроризму.

"Мы вместе доказываем всему миру, что терроризм не имеет границ. Мы постоянно противодействуем, как терроризму со стороны РФ, так и киберугрозам. Поэтому намерены взять на вооружение лучший мировой опыт в борьбе с этими вызовами", - отметил Князев.

В свою очередь Клозе заявила, что Австралия в рамках борьбы с киберпреступностью и терроризмом сотрудничает с 33 странами, в том числе с Украиной.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Пентагон считает, что РФ и Китай являются главными угрозами в киберпространстве.

Добавим, по информации главы киберполиции Сергея Демедюка, количество выявленных в Украине киберпреступлений увеличивается на 2,5 тыс. ежегодно.

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