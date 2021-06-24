Украина - Швеция и другие пары 1/8 финала Евро-2020
Фото: стадия 1/8 финала Евро стартует 26 июня (Getty Images)
Сегодня завершились последние матчи группового этапа Евро-2020. Уже 26 июня стартует 1/8 финала, где также сыграет и сборная Украины.
Подробнее о всех парах стадии плей-офф - в материале РБК-Украина.
Расписание матчей 1/8 финала:
26 июня:
- Уэльс - Дания (19:00, Амстердам)
- Италия - Австрия (22:00, Лондон)
27 июня:
- Нидерланды - Чехия (19:00, Будапешт)
- Бельгия - Португалия (22:00, Севилья)
28 июня:
- Хорватия - Испания (19:00, Копенгаген)
- Франция - Швейцария (22:00, Бухарест)
29 июня:
- Англия - Германия (19:00, Лондон)
- Швеция - УКРАИНА (22:00, Глазго)
Напомним, сегодня Швеция и Испания помогли сборной Украине пробиться в 1/8 финала. Украинцы свой поединок за второе место уступили Австрии. Однако благодаря победе шведов над поляками, а также испанцев, которые разбили Словакию, "желто-синие" вошли в четверку лучших третьих сборных в группах и пробились в плей-офф.
Также РБК-Украина писало, что в последнем туре Венгрия чуть не выбила из турнира Германию. Немцы смогли добыть спасительную ничью, дважды проигрывая по ходу матча.