Украина - Швеция и другие пары 1/8 финала Евро-2020

Сегодня завершились последние матчи группового этапа Евро-2020 . Уже 26 июня стартует 1/8 финала, где также сыграет и сборная Украины.

Напомним, сегодня Швеция и Испания помогли сборной Украине пробиться в 1/8 финала. Украинцы свой поединок за второе место уступили Австрии. Однако благодаря победе шведов над поляками, а также испанцев, которые разбили Словакию, "желто-синие" вошли в четверку лучших третьих сборных в группах и пробились в плей-офф.

Также РБК-Украина писало, что в последнем туре Венгрия чуть не выбила из турнира Германию. Немцы смогли добыть спасительную ничью, дважды проигрывая по ходу матча.