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Украина - Швеция и другие пары 1/8 финала Евро-2020

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Четверг 24 июня 2021 00:08
Украина - Швеция и другие пары 1/8 финала Евро-2020 Фото: стадия 1/8 финала Евро стартует 26 июня (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня завершились последние матчи группового этапа Евро-2020. Уже 26 июня стартует 1/8 финала, где также сыграет и сборная Украины.

Подробнее о всех парах стадии плей-офф - в материале РБК-Украина.

Расписание матчей 1/8 финала:

26 июня:

  • Уэльс - Дания (19:00, Амстердам)
  • Италия - Австрия (22:00, Лондон)

27 июня:

  • Нидерланды - Чехия (19:00, Будапешт)
  • Бельгия - Португалия (22:00, Севилья)

28 июня:

  • Хорватия - Испания (19:00, Копенгаген)
  • Франция - Швейцария (22:00, Бухарест)

29 июня:

  • Англия - Германия (19:00, Лондон)
  • Швеция - УКРАИНА (22:00, Глазго)

Напомним, сегодня Швеция и Испания помогли сборной Украине пробиться в 1/8 финала. Украинцы свой поединок за второе место уступили Австрии. Однако благодаря победе шведов над поляками, а также испанцев, которые разбили Словакию, "желто-синие" вошли в четверку лучших третьих сборных в группах и пробились в плей-офф.

Также РБК-Украина писало, что в последнем туре Венгрия чуть не выбила из турнира Германию. Немцы смогли добыть спасительную ничью, дважды проигрывая по ходу матча.

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