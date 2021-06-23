Украина вышла в 1/8 финала Евро с третьего места в группе

Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Наша сборная стала одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Сегодня оставался последний шанс для Украины запрыгнуть в плей-офф Евро. Для этого необходимо, чтобы в одной из двух оставшихся группах (E и F) команда, занявшая третье место, набрала не больше 3 очков и имела худшую разницу забитых-пропущенных, чем у Украины. "Желто-синие" после трех туров имеют 3 очка и -1 (4 забитых, 5 пропущенных).

И уже после матчей в группе E украинцы получили необходимый для себя расклад. Здесь необходимо было, чтобы Испания выиграла у Словакии, не пропустив при этом 3 гола, а Швеция не проиграла Польше. Все сложилось. Испания обыграла Словакию 5:0, а Швеция - Польшу 3:2. Причем шведы, выигрывая по ходу матча 2:0, пропустили дважды и имели шанс пропустить и третий гол от поляков.

В итоге третьими в группе E финишировали словаки, которые имеют худшую разницу, чем украинцы (-5). Также украинцы выше Финляндии, которая имеет также 3 очка и -2 разницу голов.

Словакия уже точно вылетает, а вот Финляндия еще имеет теоретические шансы обойти по разнице голов кого-то из группы F - Португалию (если проиграет французам с разницей в четыре гола) или Германию (если немцы уступят Венгрии с разницей в четыре гола, а Франция выиграет у Португалии). Если это произойдет, то Украина сыграет с победителем группы F, если же финны вылетят из турнира - со Швецией.