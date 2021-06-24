Україна-Швеція та інші пари 1/8 фіналу Євро-2020

Сьогодні завершилися останні матчі групового етапу Євро-2020 . Вже 26 червня стартує 1/8 фіналу, де також зіграє і збірна України.

Нагадаємо, сьогодні Швеція та Іспанія допомогли збірній Україні пробитися в 1/8 фіналу. Українці свій поєдинок за друге місце поступилися Австрії. Однак завдяки перемозі шведів над поляками, а також іспанців, які розбили Словаччину, "жовто-сині" увійшли в четвірку кращих третіх збірних в групах і пробилися в плей-офф.

Також РБК-Україна писало, що в останньому турі Угорщина мало не вибила з турніру Німеччину. Німці змогли здобути рятівну нічию, двічі програючи по ходу матчу.