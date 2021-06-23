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Три пенальти, рекорд Роналду и дубль Бензема: Франция и Португалия сыграли вничью 2:2

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Будапешт, Среда 23 июня 2021 23:58
Три пенальти, рекорд Роналду и дубль Бензема: Франция и Португалия сыграли вничью 2:2 Фото: Роналду установил рекорд результативности за сборную Португалии (uefa)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборные Франции и Португалии расписали результативную ничью в последнем матче группового этапа в группе F - 2:2. Ничья позволила французам выйти из группы с первого места.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Португалия - Франция 2:2

Роналду, 31 (пенальти), 60 (п) - Бензема, 45+2 (п), 47

В первом тайме поединок был достаточно равным, где чуть ли ни единственным игровым моментом был удар Мбаппе, который достал Руи Патрисиу. Однако первая 45-минутка завершилась с двумя забитыми голами. Оба соперника получили право на пенальти после достаточно спорных нарушений. Сперва на 30-й минуте испанский рефери Лаос зафиксировал фол со стороны Льориса, который на выходе сыграл кулаком и в мяч и в Данилу. "Точку" уверенно реализовал Роналду.

Под конец тайма судья вернул "должок" французам, углядев нарушение правил со стороны Семеду, который столкнулся с Мбаппе в собственной штрафной. С пенальти за Францию отметился Карим Бензема, для которого этот гол стал первым с 2015 гола за "ле бле".

А уже на старте второго тайма Бензема сделал дубль. Шикарную передачу со своей половины поля на партнера сделал Погба. Судьи сперва зафиксировали офсайд, но после проверки VAR решение изменили, засчитав взятие ворот.

А затем вновь назначили пенальти в ворота Франции. Роналду, пытаясь прострелить с угла штрафной, угодил в руку Кунде. Сам звездный португалец и реализовал штраф, забив свой 109-й гол - это повторение мирового рекорда по количеству голов за национальную сборную. Столько же в своем активе имеет иранец Али Даеи, который уже завершил карьеру.

Последние минуты матча были за французами, однако счет остался прежним. Боевая ничья, которая вывела обе сборные в 1/8 финала - Францию с первого места, Португалию - с третьего.

В параллельном поединке группе F Германия смогла добыть спасительную ничью в матче с Венгрией, дважды проигрывая по ходу поединка.

Таким образом немцы заняли второе место в группе F. Венгрия покидает турнир, добыв два очка и лишь однажды проиграв на Евро Португалии - все три гола венгры пропустили после 84-й минуты.

Три пенальти, рекорд Роналду и дубль Бензема: Франция и Португалия сыграли вничью 2:2

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