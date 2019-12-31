Украина и Россия подписали газовый контракт: все детали

Срок действия договора на транзит газа составляет 5 лет
30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет. Все подробности и детали договора - в материале РБК-Украина.
Договоренность по транзиту предполагает принцип "качай или плати"
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что договоренность по транзиту между "Нафтогазом" и "Газпромом" предполагает принцип "качай или плати".
Он также сообщил, что контракт подписывался дистанционно. Он подписал его 30 декабря в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером того же дня в Санкт-Петербурге.
Зеленский подтвердил подписание контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание контракта на транзит сроком на пять лет, за которые, по его словам, Украина получит более 7 миллиардов долларов. При этом, контракт может быть продлен еще на десять лет.
"Минимально гарантированная прокачка - 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре", - отметил президент.
Россия и Украина подписали все газовые соглашения
Поздно вечером 30 декабря глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил о подписании всех газовых соглашений между Украиной и РФ.
"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов. С сегодняшнего дня подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа после 31 декабря", - отметил Миллер.
Итоги переговоров в Вене
Представители переговорного процесса встретились в столице Австрии в рамках исполнения договоренностей Протокола от 20 декабря.
Украинская и российская делегации обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере и подписали соглашение по долгосрочному транзиту газа в Европу по территории Украины.
Также стороны договорились об обнулении с 1 января 2020 года взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа.
Газовый договор
В результате переговоров 20 декабря Украина и Россия при участии представителей Еврокомиссии подписали межправительственный протокол по транзиту газа. В последующие несколько дней стороны работали над проектами договоров и сегодня согласовали общий окончательный пакет документов.
НАК “Нафтогаз” выполняет роль посредника между Россией и украинским оператором. Таким образом, ПАО "Газпром" заключает соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины.
После этого НАК "Нафтогаз Украины" обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей украинской ГТС в установленных соглашением объемах.
Объемы и тарифы на транзит газа
Срок действия транзитного договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года.
Минимальный объем транзита в первый год - на уровне 65 млрд куб. м газа, в последующие 4 года - 40 млрд куб. м.
Тариф будет устанавливать регулятор НКРЭКУ в соответствии с европейской методологией. В России заявили, что цена за транспортировку газа останется фиксированной на протяжении всего периода действия контракта.
Стоит отметить, что прямые поставки российского газа в Украину в пакетных соглашениях не были предусмотрены. Стороны могут рассмотреть возможность их осуществления в дальнейшем, но при условии установления цены на базе европейского хаба.
Урегулирование претензий между “Газпромом” и “Нафтогазом”
В соответствии с договоренностями сторон, до конца 2019 года "Газпром" выплатит “Нафтогазу” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Текущие споры между компаниями с отзывом судебных исков в отношении “Газпрома” также должны быть урегулированы к 1 января 2020. Соглашение предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски "Нафтогаза" на 12,2 млрд долларов и на 1,33 млрд куб. м газа.
Также мировое соглашение подразумевает прекращение украинской стороной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины (7,4 млрд долларов).