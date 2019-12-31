Україна і Росія підписали газовий контракт: усі деталі

30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт щодо транзиту газу терміном на 5 років. Всі подробиці та деталі договору - в матеріалі РБК-Україна.

Домовленість щодо транзиту передбачає принцип "качай або плати"

Виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що домовленість з транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом" передбачає принцип "качай або плати".

Він також повідомив, що контракт підписувався дистанційно. Він підписав його 30 грудня в Відні о 14:30, а глава "Газпрому" Олексій Міллер увечері того ж дня в Санкт-Петербурзі.

Зеленський підтвердив підписання контракту про транзит газу

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання контракту на транзит терміном на п'ять років, за які, за його словами, Україна отримає понад 7 мільярдів доларів. При цьому, контракт може бути продовжений ще на десять років.

"Мінімально гарантоване прокачування - 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів в наступні чотири", - зазначив президент.

Росія і Україна підписали всі газові угоди

Пізно ввечері 30 грудня глава російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив про підписання всіх газових угод між Україною і РФ.

"Одночасно підписано цілий комплект угод і контрактів. З сьогоднішнього дня підписані документи набувають юридичної сили і забезпечують транзит газу після 31 грудня", - зазначив Міллер.

Підсумки переговорів у Відні

Представники переговорного процесу зустрілися в столиці Австрії в рамках виконання домовленостей Протоколу від 20 грудня.

Українська та російська делегації обговорили подальшу співпрацю в газовій сфері і підписали угоду з довгострокового транзиту газу в Європу по території України.

Також сторони домовилися про обнулення з 1 січня 2020 року взаємних претензій і зняття арешту на майна в рахунок рішень за судовими позовами про транзит газу.

Газовий договір

В результаті переговорів 20 грудня Україна і Росія за участю представників Єврокомісії підписали міжурядовий протокол по транзиту газу. У подальші декілька днів сторони працювали над проектами договорів і сьогодні погодили загальний остаточний пакет документів.

НАК "Нафтогаз" виконує роль посередника між Росією і українським оператором. Таким чином, ПАТ "Газпром" укладає угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України.

Після цього НАК "Нафтогаз України" звернеться до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей української ГТС у встановлених угодою обсягах.

Обсяги і тарифи на транзит газу

Термін дії транзитного договору складає 5 років з можливістю пролонгації до 2034 року.

Мінімальний обсяг транзиту в перший рік - на рівні 65 млрд куб. м газу, в наступні 4 роки - 40 млрд куб. м.

Тариф буде встановлювати регулятор НКРЕКП згідно з європейською методологією. У Росії заявили, що ціна за транспортування газу залишиться фіксованою протягом всього періоду дії контракту.

Варто відзначити, що прямі поставки російського газу в Україну в пакетних угодах не були передбачені. Сторони можуть розглянути можливість їх здійснення в подальшому, але за умови встановлення ціни на базі європейського хаба.

Врегулювання претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом"

Відповідно до домовленостей сторін, до кінця 2019 року "Газпром" виплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Поточні суперечки між компаніями з відкликанням судових позовів проти "Газпрому" також повинні бути врегульовані до 1 січня 2020. Угода передбачає скасування всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, за якими не прийнято остаточних рішень, в т.ч. позови "Нафтогазу" на 12,2 млрд доларів і на 1,33 млрд куб. м газу.

Також мирова угода передбачає припинення українською стороною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до ПАТ "Газпром", заснованих на вирішенні Антимонопольного комітету України (7,4 млрд доларів).