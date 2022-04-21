Украина и Россия осуществили шестой обмен пленными
Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 10 наших защитников и 9 гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
Среди военных, в Украину из плена вернулись и 2 офицера.
"На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - пишет Верещук.
Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения оккупанта, Россия и Украина в целом осуществили шесть обменов пленными:
- пятый обмен состоялся 19 апреля - домой вернулись 76 украинцев;
- четвертый обмен состоялся 14 апреля - домой вернулись 30 украинцев;
- третий обмен состоялся 9 апреля - домой вернулись 26 украинцев;
- второй обмен состоялся 19 апреля - домой вернулись 90 украинцев;
- первый обмен состоялся 24 марта - домой вернулись 10 украинцев;
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