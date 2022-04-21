Украина и Россия осуществили шестой обмен пленными

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 10 наших защитников и 9 гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Среди военных, в Украину из плена вернулись и 2 офицера.

" На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - пишет Верещук.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения оккупанта, Россия и Украина в целом осуществили шесть обменов пленными: