Украина рассматривает вариант остановки Запорожской АЭС

Украина готова остановить Запорожскую АЭС, то есть единственный работающий сейчас энергоблок №6, если это будет необходимо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главі Государственной инспекции ядерного регулирования, главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова на брифинге.
"Рассматривается вариант остановки станции. Если возникнут соответствующие условия, которые потребуют остановки, энергоблок №6 будет остановлен", - сказал он.
Отметим, что Запорожская АЭС потеряла связь с энергосетью Украины, она работает только на обеспечение собственных потребностей в электроэнергии.
"Это проектный режим, но дальнейшее ухудшение ситуации без питания ЗАЭС от внешнего источника приведет к тому, что мы будем вынуждены эксплуатировать резервные дизельные станции, чтобы обеспечить током наши системы безопасности", - сказал Кориков.
Он отметил, что для нужд станции необходимо четыре цистерны дизтоплива в сутки. Такой объем очень проблематично завозить через линию соприкосновения на ЗАЭС.
"Мы можем потенциально оказаться в ситуацию, когда закончится дизель, и это может привести к аварии с повреждением активной зоны реактора и выбросом радиоактивных продуктов в окружающую среду. Это будет иметь не только последствия для территории Украины, но и трансграничные последствия", - отметил госинспектор.
Он также отметил, что в результате обстрелов россиян были повреждены все четыре линии выдачи мощности Запорожской АЭС, линии связи станции с тепловой электростанцией и линии выдачи мощности тепловой электростанции.
Напомним, вчера МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.
В нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов ЗАЭС, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.
Также миссия отметила необходимость создание зоны безопасности на ЗАЭС, что не идентично демилитаризации.
В Минэкономики отметили, что рекомендации МАГАТЭ можно внедрить только при условии полного возвращения ЗАЭС под контроль Украины.
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