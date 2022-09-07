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Украина рассматривает вариант остановки Запорожской АЭС

Фото: Украина рассматривает вариант остановки Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова остановить Запорожскую АЭС, то есть единственный работающий сейчас энергоблок №6, если это будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главі Государственной инспекции ядерного регулирования, главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова на брифинге.

"Рассматривается вариант остановки станции. Если возникнут соответствующие условия, которые потребуют остановки, энергоблок №6 будет остановлен", - сказал он.

Отметим, что Запорожская АЭС потеряла связь с энергосетью Украины, она работает только на обеспечение собственных потребностей в электроэнергии.

"Это проектный режим, но дальнейшее ухудшение ситуации без питания ЗАЭС от внешнего источника приведет к тому, что мы будем вынуждены эксплуатировать резервные дизельные станции, чтобы обеспечить током наши системы безопасности", - сказал Кориков.

Он отметил, что для нужд станции необходимо четыре цистерны дизтоплива в сутки. Такой объем очень проблематично завозить через линию соприкосновения на ЗАЭС.

"Мы можем потенциально оказаться в ситуацию, когда закончится дизель, и это может привести к аварии с повреждением активной зоны реактора и выбросом радиоактивных продуктов в окружающую среду. Это будет иметь не только последствия для территории Украины, но и трансграничные последствия", - отметил госинспектор.

Он также отметил, что в результате обстрелов россиян были повреждены все четыре линии выдачи мощности Запорожской АЭС, линии связи станции с тепловой электростанцией и линии выдачи мощности тепловой электростанции.

Напомним, вчера МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.

В нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов ЗАЭС, которое намерены согласовать со сторонами конфликта.

Также миссия отметила необходимость создание зоны безопасности на ЗАЭС, что не идентично демилитаризации.

В Минэкономики отметили, что рекомендации МАГАТЭ можно внедрить только при условии полного возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

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Запорожская АЭС