Україна розглядає варіант зупинки Запорізької АЕС

Україна розглядає можливість зупинки Запорізької АЕС, тобто єдиного працюючого зараз енергоблока №6, якщо це буде необхідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання, головного державного інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова на брифінгу.
"Розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений", - сказав він.
Зазначимо, що Запорізька АЕС втратила зв'язок з енергомережею України, вона працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії.
"Це проектний режим, але подальше погіршення ситуації без живлення ЗАЕС від зовнішнього джерела призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом наші системи безпеки", - сказав Коріков.
Він зазначив, що для потреб станції необхідно чотири цистерни дизпального на добу. Такий обсяг дуже проблематично завозити через лінію зіткнення на ЗАЕС.
"Ми можемо потенційно потрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних продуктів до навколишнього середовища. Це матиме не лише наслідки для території України, а й транскордонні наслідки", - зазначив держінспектор.
Він також зауважив, що внаслідок обстрілів росіян були пошкоджені усі чотири лінії видачі потужності Запорізької АЕС, лінії зв'язку станції з тепловою електростанцією і лінії видачі потужності теплової електростанції.
Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не розглядатиме питання контрольованої зупинки ЗАЕС, адже станція забезпечує електроенергією дві області України.
Нагадаємо, вчора МАГАТЕ оприлюднило звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС.
В ньому агентство закликало до повного припинення обстрілів ЗАЕС, яке мають намір узгодити зі сторонами конфлікту.
Також місія зауважила необхідність створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС, що не ідентично демілітаризації.
В Мінекономіки зазначили, що рекомендації МАГАТЕ можна впровадити лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України.
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