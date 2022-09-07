ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине объяснили, что мешает внедрению рекомендаций МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 12:42
В Украине объяснили, что мешает внедрению рекомендаций МАГАТЭ по Запорожской АЭС Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Рекомендации миссии МАГАТЭ, которые изложены в отчете по результатам визита на Запорожскую АЭС, можно внедрить только при условии полного возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Германа Галущенко.

"Теперь важно имплементировать рекомендации миссии. А это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины. Поскольку только мы способны гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации, и заинтересованы в этом, в отличие от россиян", - пишет он.

По словам Галущенко, очень важно, чтобы выводы миссии и результаты ее дальнейшей работы на ЗАЭС действительно стали основой для будущего изменения международного законодательства - чтобы иметь возможность эффективного противодействия ядерному терроризму.

"Иначе украинская ЗАЭС создаст очень опасный прецедент: неспособность мира обуздать государство, которое ведет себя как террорист на захваченной атомной станции, может стать карт-бланшем для других поступать так же. И тогда в мире не останется безопасности ни для кого", - объяснил министр.

Он также подчеркнул, что уже сегодня следует внедрять санкции за акты ядерного терроризма, прецедент которых создала Россия.

"Мировые санкции должны быть наложены на компанию "Росатом", представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея для этого никаких прав и полномочий. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией", - добавил Галущенко.

Он также констатировал, что представление отчета МАГАТЭ о состоянии ядерной безопасности в Украине во время Совбеза ООН, к сожалению, не стало спринтерской дистанцией по деоккупации ЗАЭС, а лишь "очередным этапом изнуряющего марафона, который длится уже более полугода".

Как сообщалось, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Объект с марта находится под контролем российских оккупационных войск, что беспокоит не только власти Украины, но и мировое сообщество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО