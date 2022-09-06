ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы повреждения станции

Новина українською →
Вена, Вторник 06 сентября 2022 18:09
МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы повреждения станции Фото: МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы повреждения станции (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Обстрелы Запорожской атомной электростанции необходимо немедленно прекратить, поскольку они создают угрозу ядерной безопасности станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС.

По данным МАГАТЭ, постоянные обстрелы станции могут привести к "радиологическим последствиям, имеющим большое значение для безопасности".

"МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, обеспечить безопасность обслуживающего персонала и сохранить физическую целостность для поддержания безопасной и надежной работы", - подчеркивается в отчете агентства.

В МАГАТЭ отмечают, что для полного прекращения обстрелов станции необходимо согласие Украины и России на создание "охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС".

Более детально о выводах экспертов МАГАТЭ после визита на территорию Запорожской АЭС можете узнать в материале РБК-Украина "МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
NEWS
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС: основные выводы
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России