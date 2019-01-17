Украина просит Словакию в ОБСЕ уделить особое внимание Донбассу

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко поблагодарила Лайчака за поддержку суверенитета Украины

Украина просит Словакию во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уделять особое внимание гуманитарным и вопросам безопасности на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной рады.

Так, первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко провела встречу с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком во вторник, 15 января.

"Во время встречи собеседники обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, обменялись мнениями по повышению эффективности работы рабочих подгрупп ТКГ и СММ ОБСЕ... Особое внимание собеседники уделили ситуации в районе Азовского моря... на последних заседаниях ТКГ в 2018 году украинская сторона настаивала на создании постоянного пункта СММ ОБСЕ в Керчи", - говорится в сообщении.

Кроме того, Геращенко поблагодарила Лайчака за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Первый вице-спикер Ирина Геращенко выразила надежду, что Словакия во время председательства в ОБСЕ будет уделять особое внимание гуманитарным и вопросам безопасности на Донбассе и в Крыму", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ОБСЕ поддержит повышение эффективности СММ на Донбассе.

Напомним, Лайчак заявлял, что ОБСЕ окажет поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Добавим, 16 января состоялась совместная рабочая поездка главы МИД Украины Павла Климкина и действующего председателя ОБСЕ в Луганскую область, в рамках которой они посетили КПВВ "Станица Луганская".