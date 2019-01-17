Україна просить Словаччину в ОБСЄ приділити особливу увагу Донбасу

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко подякувала Лайчаку за підтримку суверенітету України

Україна просить Словаччину під час головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) приділятиме особливу увагу гуманітарним та безпековим питанням на Донбасі та у Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Апарату Верховної ради.

Так, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко провела зустріч із міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини, діючим головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком у вівторок, 15 січня.

"Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі, обмінялися думками щодо підвищення ефективності роботи робочих підгруп ТКГ та СММ ОБСЄ… Особливу увагу співрозмовники приділили ситуації в районі Азовського моря… під час останніх засідань ТКГ у 2018 році українська сторона наполягала на створенні постійного пункту СММ ОБСЄ у Керчі", - сказано у повідомленні.

Крім того, Геращенко подякувала Лайчаку за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Перший віце-спікер Ірина Геращенко висловила сподівання, що Словаччина під час головування в ОБСЄ приділятиме особливу увагу гуманітарним та безпековим питанням на Донбасі та в Криму", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ОБСЄ підтримає підвищення ефективності СММ на Донбасі.

Нагадаємо, Лайчак заявляв, що ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на сході України.

Додамо, 16 січня відбулася спільна робоча поїздка глави МЗС України Павла Клімкіна та чинного голови ОБСЄ у Луганську область, в рамках якої вони відвідали КПВВ "Станиця Луганська".