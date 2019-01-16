Глава ОБСЕ поддержит повышение эффективности СММ на Донбассе

Фото: Мирослав Лайчак с делегацией в Киеве (twitter.com/MiroslavLajcak)

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 15-16 января находился в Украине с рабочим визитом

В Украине 15-16 января 2019 года с рабочим визитом находился председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что основной целью визита было обеспечение дальнейшего активного привлечения ОБСЕ к международным усилиям по урегулированию ситуации на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Сегодня состоялась совместная рабочая поездка главы МИД Украины Павла Климкина и действующего председателя ОБСЕ в Луганскую область, в рамках которой руководители внешнеполитических ведомств посетили КПВВ "Станица Луганская".

Лайчак подтвердил нерушимость позиции Словакии в осуждении оккупации РФ украинского Крыма и непризнание попытки аннексии полуострова. Кроме того, Лайчак выразил готовность оказывать политическую поддержку повышению эффективности деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Стороны договорились, что Словакия будет уделять урегулированию российско-украинского конфликта, как главному источнику нестабильности и напряжения на пространстве ОБСЕ, приоритетное внимание на протяжении всего года председательства.

Напомним, сегодня сообщалось, что представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе предлагают создать совместную миссию ООН и ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, ранее Лайчак заявлял, что ОБСЕ окажет поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.