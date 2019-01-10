ОБСЕ обещает поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com)

Это решение будет обсуждаться с генеральным секретарем ООН

ОБСЕ окажет поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время пресс-конференции в Вене, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

"Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете безопасности через несколько недель. Если будет решение о развертывании такой миссии, то ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки", - сказал он.

Напомним, представитель Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона проинформировала партнеров из "нормандского формата", в том числе Францию и Германию, о намерении поднять в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что сделать ООН полезной можно через развертывания международной миротворческой миссии под эгидой организации с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле.

Украинская сторона ожидает, что миссия ООН на Донбассе будет состоять из не менее 20 тысяч миротворцев.