Председатель ОБСЕ отправится на линию соприкосновения на Донбассе

Фото: Мирослав Лайчак с делегацией в Киеве (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчас встретится с жителями Северодонецка и Станицы Луганской

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, председательствующей в ОБСЕ, посетит линию соприкосновения на Донбассе в среду, 16 января. Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, он посетит Северодонецк и Станицу-Луганскую в Луганской области.

"Завтра мы посетим районы вблизи линии соприкосновения. Мы будем в Северодонецке, а также посетим Станицу Луганскую. Мы также увидим мост в Станице Луганской и пообщаемся с людьми, которые живут вблизи линии соприкосновения", - сказал Лайчак.

Он также добавил, что Словакия заинтересована в том, чтобы Украина стала безопасной и процветающей страной в ее международно признанных границах.

"Украина является одним из наших наибольших приоритетов, поскольку она не только находится в центре всех переговоров и процессов в рамках ОБСЕ, но и является нашим соседом", - заявил он.

Он также отметил, что как глава МИД председательствующей в ОБСЕ страны намерен посетить Москву в ближайшие недели.

Напомним, на брифинге в Киеве 15 января Лайчак сказал, что пути мирного разрешения ситуации на временно оккупированном Донбассе, вопрос аннексированного Россией Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы ОБСЕ.