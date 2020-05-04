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Украина проходит по мягкому сценарию первую волну коронавируса, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:58
Украина проходит по мягкому сценарию первую волну коронавируса, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмигаль отметил, что Украина проходит первую волну коронавируса

Украина проходит по мягкому сценарию первую волну коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль также призывает соблюдать карантин.

"Проходим по мягкому сценарию первую волну этой эпидемии", - заявил он.

Напомним, в целом по Украине на 4 мая подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, излечились более 1 600 пациентов.

Ранее эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Также сообщалось, что украинское правительство планирует начинать снимать карантин в Украине с 11 мая, но при условии уменьшения количества зараженных коронавирусом. Хотя карантин в стране общают продлить до 22 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина.

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