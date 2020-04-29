НАН смоделировала развитие эпидемии коронавируса в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В НАН допускают, что пик летальных случаев из-за коронавирус придется на 2-5 мая

Эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая. Этот прогноз опубликован на сайте НАН.

В документе говорится, что эпидемия в Украине движется близко к траектории Швеции и Польши с некоторым опозданием. На нынешнем этапе моделирования ученые сделали такие выводы:

пик новых случаев коронавируса в день ориентировочно придется на 2-5 мая, пик смертей - на 3-10 мая;

после пика заболеваемости (медиана 500 случаев) снижение будет наблюдаться до 5 июня до 380 случаев (диапазон - 220-610);

после пика летальности (медиана 12 случаев) снижение будет происходить до 5 июня до девяти случаев (диапазон - 6-17).

Также в документе говорится, что дальнейшие смягчения карантина могут сопровождаться более существенными повышениями заболеваемости и летальности, что может призвести "и к возможному повторному внедрению карантина в критических ситуациях".

Отметим, согласно последним данным, в Швеции зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 2355 человек, чуть более тысячи излечились. А в Польше зафиксировано 12 089 инфицированных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в среднем ход болезни COVID-19 от момента обнаружения до отрицательного теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день.

Напомним, в Минздраве заявляли, что может не состояться пик заболеваемости COVID-19 в Украине, но только при соблюдении карантина.