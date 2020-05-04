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Будет ответственность: Аваков рассказал о нарушениях в гипермаркетах и ресторанах

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:39
Будет ответственность: Аваков рассказал о нарушениях в гипермаркетах и ресторанах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В частности, в Киеве во время карантина обнаружили работу сразу нескольких ресторанов

Полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина, за что будет ответственность. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, за последнее время полиция составила 10 тыс. 330 протоколов о нарушении карантинных норм.

"В том числе, мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов по "Эпицентру", 140 протоколов по объектам питания", - рассказал он.

В частности, в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.

"Поэтому здесь будет ответственность", - заявил Аваков.

Также в Киеве во время карантина обнаружили работу сразу нескольких ресторанов.

"В том числе рестораны в Киеве: "Виноградный Хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Все эти рестораны на наш взгляд нарушили требования карантина. Имеют места административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом", - заявил Аваков.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

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