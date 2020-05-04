ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна проходить по м'якому сценарію першу хвилю коронавірусу, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:58
Україна проходить по м'якому сценарію першу хвилю коронавірусу, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зазначив, що Україна проходить першу хвилю коронавірусу

Україна проходить по м'якому сценарію першу хвилю коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль також закликає дотримуватись карантину.

"Проходимо по м'якому сценарію першу хвилю цієї епідемії", - заявив він.

Нагадаємо, в цілому по Україні на 4 травня підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, в тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальні випадки, вилікувалися понад 1 600 пацієнтів.

Раніше експерти з Національної академії наук зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, в якому говориться, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно припаде на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

Також український уряд планує починати знімати карантин в Україні з 11 травня, але за умови зменшення кількості заражених коронавірусом. Хоча карантин в країні обіцяють продовжити до 22 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція зафіксувала порушення в гіпермаркетах і ресторанах під час карантину.

Парки, літні майданчики ресторанів і салони краси: Шмигаль розповів, що запрацює з 11 травня У Криму визнали, що на півострові більше випадків COVID-19, ніж виявляється
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top