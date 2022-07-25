Україна припинить експорт зерна у разі загрози в Чорному морі, - Кубраков
Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем. Таке рішення ухвалять, якщо в акваторії виникнуть будь-які загрози від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Посадовець прокоментував обстріл порту Одеси, до якого вдалися окупанти 23 липня. За його словами, навігацію Чорним морем як планували, так і надалі робитимуть.
"Для нас це (експорт зерна - ред.) також важливо, як і для всього цивілізованого світу. Ми з вами прекрасно розуміємо, якщо щось відбуватиметься у Чорному морі, то, звичайно, ця ініціатива буде зупинена", - сказав Кубраков.
Глава Мінінфраструктури також зазначив, що Україна домовлялась з ООН і Туреччиною, й вони висловили свою позицію з приводу дій Росії.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.
Однак РФ вкотре порушила всі домовленості 23 липня, завдавши удару по Одеському морському торговоиу порту, де зберігалося зерно, яке підготували для експорту.