Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси . Такое решение принято после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

"С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуре, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - сообщил премьер.

Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Кроме этого правительство поручило погранслужбе прекратить оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - пояснил Шмыгаль.