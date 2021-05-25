Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня

Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Украерорух" прийняти для цього необхідних заходів", - повідомив прем'єр.
Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які слідують з Білорусі або в Білорусь, в митних пунктах аеропортів.
"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше в офісі президента говорили, що перед рішенням про припинення польотів над Білоруссю необхідно провести консультації на різних рівнях.
Відзначимо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому був задіяний навіть винищувач.
Після цього авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.
Крім цього повідомлялося, що Євросоюз може призупинити і наземне транспортне сполучення з Білоруссю.
Як писало РБК-Україна, Роман Протасевич перебував на борту літака Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса. Після примусової посадки Протасевича затримали. Він внесений в Білорусі в список терористів.