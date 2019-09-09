Украина предъявила обвинения организаторам "выборов" в Крыму

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) сообщила о подозрении организаторам так называемых "выборов", которые провели в Крыму российские власти в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Сообщается, что в ближайшее время обвинительный акт в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования.

"Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

В прокуратуре отметили, что проведение указанных незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума".

"9 сентября 2019 года прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым сообщила о подозрении и объявила в розыск Михаила Малышева, главе так называемой "Центральной избирательной комиссии" оккупированного полуострова. Малышев в марте 2014 года принимал участие в проведении так называемого "референдума", а также организовывал нынешние "выборы в крымский парламент".

Как писало РБК-Украина ранее, Литва не признает результаты проведения так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с проведение Россией "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ.