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Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму

Новости » Политика    08.09.2019 - 15:43
Литва и Латвия не признают "выборы" в оккупированном Крыму
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/nato)

Главы МИД Латвии и Литвы осудили проведение "местных выборов" в Крыму

Литва не признает результаты проведения так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма, которые 8 сентября проводят на полуострове российские власти. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на странице в Twitter.

Как заявил глава литовского внешнеполитического ведомства, Вильнюс не признает так называемые "выборы" в оккупированном Крыму и подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

Литва и Латвия не признают &quot;выборы&quot; в оккупированном Крыму

Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич в Twitter.

Литва и Латвия не признают &quot;выборы&quot; в оккупированном Крыму

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с проведение Россией "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. Также в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ.

Отметим, в воскресенье, 8 сентября, на территории Российской Федерации проходит голосование на местных выборах. Также сегодня проходят так называемые "выборы в парламент" оккупированного Крыма.

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