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На территории России проходят местные выборы

Новости » В мире    08.09.2019 - 10:30
На территории России проходят местные выборы
Фото: выборы на территории Росиии (facebook.com/CIKRussia)

Голосуют за местные парламенты, а также за губернаторов

На территории Российской Федерации в воскресенье, 8 сентября, проходит голосование на местных выборах. Об этом сообщат российские СМИ.

В столице РФ Москве и еще 11 субъектах федерации выбирают региональный парламент, в 17 регионах - губернатора, в трех - мэров региональных столиц. Кроме того, проходят довыборы четырех депутатов Госдумы.

Оккупационная администрация Крыма также организовала голосование в местный "парламент".

Важнейшими являются выборы в Госдуму Москвы, а также губернатора Санкт-Петербурга. Российская власть отказался допустить к выборам в Москве оппозиционеров, из-за чего в российской столице прошла серия протестных акций. В Санкт-Петербурге также не были допущены оппоненты и.о. губернатора Александра Беглова, который баллотируются на этот пост.

Напомним, накануне голосования на территории России глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что на нее напал молодой человек с электрошокером. Памфилова сообщила, что смогла отбиться от него с помощью "тяжелейшего стула".

Как сообщало РБК-Украина, в Москве с июля проходили акции протеста за допуск к местным выборам оппозиционных кандидатов. В результате протестов были задержаны более 1,5 тыс. человек.

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