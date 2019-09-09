Україна висунула звинувачення організаторам "виборів" в Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) повідомила про підозру організаторам так званих "виборів", які провела в Криму російська влада в неділю, 8 вересня. Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Повідомляється, що найближчим часом обвинувальний акт стосовно голови "Виборчої комісії Республіки Крим" буде направлений до суду в порядку спеціального досудового розслідування.

"Так звані вибори, які вчора незаконно відбулися на території тимчасово окупованого півострова порушують норми законодавства, не визнаються в Україні і світі. В даний час організатору та його заступнику повідомлено про підозру", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

У прокуратурі зазначили, що проведення вказаних незаконних виборів забезпечувала і громадянка України, яка в березні 2014 року увійшла до складу незаконно створеної "Виборчої комісії Республіки Крим", де брала участь у підготовці і проведенні незаконного "референдуму".

"9 вересня 2019 року прокуратурою АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук Михайла Малишева, голові так званої "Центральної виборчої комісії" окупованого півострова. Малишев в березні 2014 року брав участь у проведенні так званого "референдуму", а також організовував нинішні "вибори до кримського парламенту".

Як писало РБК-Україна раніше, Литва не визнає результати проведення так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з проведення Росією "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також у МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ.