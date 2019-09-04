Украина объявила в розыск главу крымского "Центризбиркома"

Фото: Михаил Малышев (из открытых источников)

Михаила Малышева обвиняют в государственной измене

Прокуратура Автономной республики Крым объявила в розыск главу так называемой "Центральной избирательной комиссии" оккупированного полуострова Михаила Малышева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что на 8 сентября в Крыму пройдут "выборы в местный парламент". По данным прокуратуры, проведение "выборов" обеспечивает глава "избирательной комиссии Крыма", который также готовил так называемый референдум в марте 2014 года.

На данный момент Малышеву сообщили о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти. Также его объявили в розыск.

Кроме того, украинский суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении него и привлечь к уголовной ответственности по заочной процедуре.

Напомним, в июле Днепровский суд Киева освободил из-под стражи бывшего "министра здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и сепаратизме.