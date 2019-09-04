ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина объявила в розыск главу крымского "Центризбиркома"

Новости » Политика    04.09.2019 - 13:37
Украина объявила в розыск главу крымского "Центризбиркома"
Фото: Михаил Малышев (из открытых источников)

Михаила Малышева обвиняют в государственной измене

Прокуратура Автономной республики Крым объявила в розыск главу так называемой "Центральной избирательной комиссии" оккупированного полуострова Михаила Малышева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что на 8 сентября в Крыму пройдут "выборы в местный парламент". По данным прокуратуры, проведение "выборов" обеспечивает глава "избирательной комиссии Крыма", который также готовил так называемый референдум в марте 2014 года.

На данный момент Малышеву сообщили о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти. Также его объявили в розыск.

Кроме того, украинский суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении него и привлечь к уголовной ответственности по заочной процедуре.

Напомним, в июле Днепровский суд Киева освободил из-под стражи бывшего "министра здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и сепаратизме.

Оккупационные СМИ публикуют фейки о наплыве туристов в Крым, - пограничники
Новости Украины Крымрозыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь