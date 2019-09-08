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В МИД призвали усилить давление на Россию за "выборы" в Крыму

Новости » Политика    08.09.2019 - 12:04
В МИД призвали усилить давление на Россию за "выборы" в Крыму
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Россия, проводя "выборы" в оккупированном Крыму, нарушает нормы международного права

Проведение так называемых "выборов" на территории оккупированного Крыма свидетельствует о потребности в усилении давления на Российскую Федерацию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, размещенном на сайте ведомства.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест в связи с проведением так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма. В МИД добавили, что проведение российской властью "выборов" в Крыму нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию с целью восстановления территориальной целостности Украины.

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживания диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, лишь утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет новых правонарушений", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее в прокуратуре АР Крым призвали жителей оккупированного полуострова не участвовать в так называемых "местных выборах", которые проводит оккупационная российская власть. В ведомстве также призвали сообщать в украинские правоохранительные органы о фактах организации незаконных "выборов".

Отметим, в воскресенье, 8 сентября, на территории Российской Федерации проходит голосование на местных выборах. Также сегодня проходят так называемые "выборы в парламент" оккупированного Крыма.

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