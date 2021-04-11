Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров на фоне агрессии РФ, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств. В результате бесед Украина получила сигнал солидарности от международных партнеров.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

"Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью (на Донбассе, - ред.). О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии", - подчеркнул Николенко.

Напомним, в Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако в настоящее время между странами существуют глубокие разногласия.

Кроме того, Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Добавим, что у президента России Владимира Путина заявили о возможной угрозе самой РФ из-за эскалации ситуации на Донбассе. Таким образом, стягивание войск объясняют необходимостью обеспечения своей безопасности.