Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств. В результаті бесід Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Facebook.

"Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України на тлі ескалації Росією ситуації з безпекою (на Донбасі, - ред.). Про свою солідарність з Україною твердо заявили керівники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та Чехії", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, у Держдепі заявили, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Проте в цей час між країнами існують глибокі розбіжності.

Крім того, Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Додамо, що у президента Росії Володимира Путіна заявили про можливу загрозу самій РФ через ескалацію ситуації на Донбасі. Таким чином, стягування військ пояснюють необхідністю забезпечення своєї безпеки.