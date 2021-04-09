ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина объяснили стягивание войск РФ к границам Украины

Новина українською → Москва, Пятница 09 апреля 2021 13:39
У Путина объяснили стягивание войск РФ к границам Украины Фото: войска России готовятся к наступлению (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили о возможной угрозе России из-за эскалации ситуации на Донбассе. Из-за этого РФ принимает соответствующие меры якобы для обеспечения своей безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, эскалация на Донбассе обуславливает принятие Россией мер для "обеспечения собственной безопасности". Песков заявил, что РФ якобы не несет угрозу ни одной стране мира.

"Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля.

Отметим, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о военной опасности из-за стягивания российских войск к границам. Об эскалации на Донбассе начали говорить именно из-за расширения военного присутствия у границ Украины.

Кроме того, в минувшую пятницу на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Событие произошло в районе населенного пункта Шумы.

Сегодня в ОП заявили, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.

Напомним, украинская разведка предупредила, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

Отметим, в Пентагоне пообещали, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину один на один и поддержат ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина войска Владимир Путин
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине