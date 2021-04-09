У Путина объяснили стягивание войск РФ к границам Украины

В Кремле заявили о возможной угрозе России из-за эскалации ситуации на Донбассе . Из-за этого РФ принимает соответствующие меры якобы для обеспечения своей безопасности.

По его словам, эскалация на Донбассе обуславливает принятие Россией мер для "обеспечения собственной безопасности". Песков заявил, что РФ якобы не несет угрозу ни одной стране мира.

"Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля.

Отметим, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о военной опасности из-за стягивания российских войск к границам. Об эскалации на Донбассе начали говорить именно из-за расширения военного присутствия у границ Украины.

Кроме того, в минувшую пятницу на Донбассе в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Событие произошло в районе населенного пункта Шумы.