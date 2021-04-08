США заявили о глубоких разногласиях с Россией. Госдеп ждет от Москвы предсказуемости

США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако на данный момент между странами существуют глубокие разногласия.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Его попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который ранее заявил, что сроки возвращения российского посла в Вашингтон будут зависеть от готовности США продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации отношений.

Прайса просили уточнить, готов ли Вашингтон пойти на такие шаги или по меньшей мере рассмотреть такую возможность.

"Мы уже говорили, что, да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией, я уже перечислял многие из них множество раз, и я не буду делать это сейчас", - заявил Прайс.

При этом, по его словам, Вашингтон хочет "отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми".