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США заявили о глубоких разногласиях с Россией. Госдеп ждет от Москвы предсказуемости

Новина українською → Вашингтон, Четверг 08 апреля 2021 00:16
США заявили о глубоких разногласиях с Россией. Госдеп ждет от Москвы предсказуемости Фото: Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако на данный момент между странами существуют глубокие разногласия.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Его попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который ранее заявил, что сроки возвращения российского посла в Вашингтон будут зависеть от готовности США продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации отношений.

Прайса просили уточнить, готов ли Вашингтон пойти на такие шаги или по меньшей мере рассмотреть такую возможность.

"Мы уже говорили, что, да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией, я уже перечислял многие из них множество раз, и я не буду делать это сейчас", - заявил Прайс.

При этом, по его словам, Вашингтон хочет "отношений с Москвой, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми".

Напомним, ранее Джо Байден сделал ряд заявлений о Владимире Путине. В частности, он назвал его убийцей. Кроме того, американский лидер пообещал привлечь Путина к ответственности за вмешательство в выборы его страны 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.

После этого Путин ответил Байдену и пожелал ему "быть здоровым" и сказал, что "кто обзывается, тот сам так называется". Москыв вызвала своего посла в Вашингтоне на консультации.

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